Von Dutch Takeover Berkawan Hub, Menu Kolaborasi Hingga Workshirt Kustom

jpnn.com, JAKARTA - Acara bertajuk Von Dutch Takeover Berkawan Hub akan berlangsung di Berkawan Hub, Panglima Polim, Jakarta pada hari ini, Sabtu (19/9).

Von Dutch Indonesia berkolaborasi dengan Berkawan Hub menghadirkan rangkaian menu makanan dan minuman spesial, sekaligus merchandise berupa workshirt dengan kustom patches.

Kolaborasi tersebut mempertemukan karakter kedua brand melalui pendekatan yang berangkat dari semangat Kustom Kultur, yaitu kemampuan untuk beradaptasi dengan

lingkungan dan menjadikannya bagian dari identitas.

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Semangat tersebut juga diterapkan pada merchandise kolaborasi. Menggunakan workshirt sebagai basis, Von Dutch menghadirkan patches yang dibuat khusus untuk kolaborasi ini.

Patches terdiri dari logo kolaborasi dalam dua pilihan warna yang dapat dipilih langsung oleh pengunjung sesuai preferensi.

Pendekatan visualnya memadukan elemen yang identik dengan Von Dutch, yaitu patches dan karakter workwear, dengan warna biru dan putih yang banyak ditemukan pada tempat makan klasik di Amerika.

Perpaduan tersebut menjadi rangkuman visual dari karakter Von Dutch dan Berkawan Hub dalam satu produk. Workshirt kolaborasi ini tersedia secara terbatas sebanyak 50 pieces dengan harga Rp659.000.

Pengunjung dapat memilih patches yang tersedia dan mendapatkan produk secara langsung pada saat acara peluncuran pada 19 September 2026.