Vonis Lepas Terdakwa Korupsi Sirkuit MXGP Diibatalkan Pengadilan Tinggi NTB

jpnn.com - Vonis lepas atau onslag terhadap Pung Saifullah Zulkarnaen dan Muhammad Jan dalam perkara korupsi pengadaan lahan Sirkuit MXGP di kawasan Samota, dibatalkan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Nusa Tenggara Barat (NTB).

Putusan banding itu dibacakan Ketua Majelis Hakim Pengadilan Tinggi NTB Hera Kartiningsih dalam persidangan yang disiarkan secara daring melalui kanal Pengadilan Tinggi NTB di YouTube, Selasa (6/10/2026).

"Membatalkan putusan pengadilan tingkat pertama dan menetapkan pidana penjara selama dua tahun dan pidana denda masing-masing Rp50 juta subsider 50 hari kurungan pengganti denda," kata Hera Kartiningsih.

Majelis hakim juga menetapkan pidana pokok tersebut dengan menyatakan peran kedua terdakwa sebagai tim penilai publik atau apraisal telah terbukti turut serta melakukan tindak pidana korupsi yang mengakibatkan munculnya kerugian keuangan negara senilai Rp6,7 miliar.

Perbuatan tersebut dinyatakan telah sesuai dengan dakwaan primer penuntut umum terkait Pasal 603 juncto Pasal 20 huruf a Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP jo. Pasal 18 UU RI Nomor 20 Tahun 2001 tentang perubahan UU RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan tindak Pidana Korupsi.

Kejati NTB selaku penuntut umum sebelumnya telah mengeksekusi putusan pengadilan tingkat pertama dengan melepaskan kedua terdakwa dari tahanan.

Meskipun telah mengeksekusi putusan, penuntut umum tetap mengajukan upaya hukum lanjutan ke tingkat banding pada Pengadilan Tinggi NTB. Kedua terdakwa pun kini masih berstatus lepas demi hukum.

Majelis hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Mataram yang diketuai Lalu Moh. Sandi Iramaya menyatakan perbuatan yang didakwakan kepada kedua terdakwa terbukti, akan tetapi perbuatan tersebut bukan merupakan suatu tindak pidana.