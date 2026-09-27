Vox Politica Merilis Tujuh Menteri Kinerja Buruk

jpnn.com, JAKARTA - Vox Politica Research merilis hasil survei nasional mengenai kinerja Menteri Kabinet Merah Putih serta kinerja Ketua Umum/Ketua Harian partai politik pendukung pemerintahan Presiden Prabowo Subianto.

Hasil survei menunjukkan sejumlah catatan kritis responden, baik terhadap efektivitas kerja kementerian maupun kemampuan pimpinan partai dalam mengarahkan partainya mendukung program pemerintah sekaligus menjalankan fungsi legislatif dan pengawasan di DPR.

Survei Vox Politica Research dilaksanakan pada 15–25 September 2026 melalui wawancara telepon terhadap 1.200 responden yang tersebar di 27 provinsi.

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Pengambilan sampel menggunakan multistage random sampling, dengan margin of error ±2,9 persen pada tingkat kepercayaan 95 persen.

Direktur Eksekutif Vox Politica Research Fadhly Alimin Hasyim menjelaskan hasil survei memperlihatkan penilaian responden terhadap pejabat publik tidak hanya berkaitan dengan figur, tetapi juga menyangkut integritas, manfaat program, ketepatan kebijakan, komunikasi publik, serta responsivitas pejabat.

“Survei ini merupakan potret persepsi masyarakat. Karena itu, hasilnya perlu ditempatkan sebagai masukan dan bahan evaluasi terhadap kinerja pemerintahan maupun partai politik, bukan sebagai vonis terhadap individu tertentu,” kata Fadhly.

Dalam pertanyaan Top of mind (Negative Salience) mengenai menteri yang kinerjanya paling tidak memuaskan adalah Nusron Wahid 41,5 persen, ?Raja Juli Antoni 17 persen, ?Natalius Pigai 13 persen, ?Agus Andrianto 10 persen, ?Rini Widyantini 7 persen, ?Widiyanti Putri Wardhana 5,5 persen, ?Arifatul Choiri Fauzi 4 persen, dan ?2 persen responden tidak tahu atau tidak menjawab.

Sementara ketika ditanyakan mengenai alasan ketidakpuasan terhadap kinerja menteri di atas penyebabnya adalah, potensi korupsi memperoleh 41,5 persen, program yang tidak terasa di masyarakat 31,5 persen, kebijakan kurang tepat 27,5 persen, komunikasi buruk 15,5 persen, dan tidak responsif 12,5 persen.