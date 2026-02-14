menu
Voxpol Center Beri Rekomendasi untuk Pemprov NTT terkait Isu-Isu Mendesak Saat Ini

Survei Satu Tahun Masa Kepemimpinan Gubernur dan Wagub NTT Melki-Johni oleh Voxpol Center. Foto: dok VC

jpnn.com, KUPANG - Voxpol Center Research and Consulting meluncurkan survei terbaru tentang tingkat kepercayaan publik terhadap Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur (NTT).

Direktur Eksekutif Voxpol Center Research and Consulting Pangi Syarwi Chaniago mengatakan survei dari lembaganya mencatat tingkat kepercayaan publik terhadap Pemprov NTT tetap tinggi meski sempat terhadap sejumlah persoalan mendesak di wilayah Indonesia timur tersebut.

Sebanyak 72,5 persen responden menilai pemerintah provinsi memahami persoalan masyarakat. Sementara itu, 75,4 persen responden meyakini pemerintah memiliki solusi serta kemampuan mengatasi berbagai masalah yang dihadapi masyarakat sehari-hari.

Tingkat kepuasan publik terhadap kinerja satu tahun Gubernur dan Wakil Gubernur NTT juga tercatat tinggi, yakni mencapai 80,5 persen.


"Capaian ini dinilai menjadi modal penting bagi pemerintah daerah untuk mempercepat perbaikan, terutama di sektor infrastruktur dan layanan dasar," ujar Pangi dalam keterangan persnya hari ini.

 Dia menambahkan survei kepuasan masyarakat yang dilakukan Voxpol Center Research and Consulting menunjukkan bahwa persoalan infrastruktur dan layanan dasar masih menjadi isu paling mendesak yang perlu segera ditangani Pemerintah Provinsi NTT. Khususnya pada tahun pertama masa kepemimpinan gubernur dan wakil gubernur.

"Survei ini bertujuan mendorong tata kelola pemerintahan yang baik (good governance) dan pemerintahan yang berorientasi pada hasil (result-oriented government), sehingga kebijakan yang diambil lebih objektif dan berbasis data (evidence-based policy)," sambung Pangi.

Metodologi Survei

