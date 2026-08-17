Voyah Passion S Hadir Berformat Fastback, Diklaim Bisa Beraksi Ekstrem

jpnn.com - Dongfeng melalui jenama mewahnya, Voyah, resmi merilis Passion S, mobil listrik murni berformat fastback utility vehicle (FUV).

Model hadir dengan desain premium, sekaligus membawa teknologi dan performa cukup agresif.

Peluncuran Passion S turut menjadi perhatian, karena sebelumnya Voyah mengeklaim mobil tersebut mampu melakukan aksi ekstrem “Putaran Besar Terowongan 360 derajat”.

Klaim itu sempat menuai keraguan, hingga video prototipe yang gagal saat pengujian beredar, dan memperlihatkan bahwa tantangan tersebut memang dilakukan.

Secara tampilan, Passion S mengadopsi bahasa desain “Sayap Kunpeng”.

Mobil dibekali lampu depan berbentuk cincin dan logo Voyah yang dapat menyala.

Dimensinya mencapai panjang 5.050 mm, lebar 1.998 mm, tinggi 1.656 mm, dengan jarak sumbu roda 3.000 mm.

Sementara itu, koefisien hambatan udaranya berada di angka 0,24.