Vozinha Viral, Aksi Heroik Kontra Spanyol Bikin Pengikutnya di Instagram Meroket

jpnn.com, ATLANTA - Kiper veteran Cape Verde, Josimar Jose Evora Dias atau yang akrab disapa Vozinha mendadak menjadi fenomena global seusai penampilan heroiknya saat menghadapi Spanyol di laga Grup H Piala Dunia 2026.

Followersnya bahkan mendadak naik di media sosial Instagram.

Bertanding di Stadion Mercedes-Benz, Atlanta, Senin (15/6) malam WIB, Cape Verde datang sebagai tim yang diprediksi bakal menjadi sasaran pesta gol Spanyol.

Namun, semua prediksi itu runtuh berkat disiplin permainan Cape Verde dan aksi luar biasa Vozinha di bawah mistar.

Sepanjang pertandingan, Spanyol mendominasi dengan 74 persen penguasaan bola dan melepaskan 27 tembakan.

Nama-nama besar seperti Pedri, Mikel Oyarzabal, hingga Lamine Yamal berkali-kali dibuat frustrasi oleh refleks dan penyelamatan spektakuler sang kiper berusia 40 tahun.

Peluang emas dari Oyarzabal, Aymeric Laporte, Pedri, hingga Ferran Torres berhasil dimentahkan.

Bahkan masuknya Yamal, Dani Olmo, dan Nico Williams di menit-menit akhir tak mampu membobol gawang Cape Verde.