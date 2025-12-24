menu
VR46 Racing Blak-blakan Menginginkan Pedro Acosta, MotoGP 2027 Jadi Target
Pedro Acosta dan kru. Foto: Lillian Suwanrumpha/AFP

jpnn.com - Isu bursa pembalap MotoGP kembali memanas, bahkan jauh sebelum musim 2026 dimulai.

Kali ini, sorotan tertuju pada Pedro Acosta, bintang muda KTM yang secara terbuka diakui menjadi incaran VR46 Racing-tim milik legenda MotoGP Valentino Rossi.

VR46 memang sempat membuka pembicaraan dengan Acosta untuk kemungkinan bergabung pada MotoGP 2026.

Namun, negosiasi itu dipastikan berakhir tanpa kesepakatan. Pembalap asal Spanyol tersebut memilih bertahan bersama KTM dan menghormati kontraknya sebagai rider pabrikan untuk musim kedua.

Manajer VR46 Racing Team, Pablo Nieto, pun tak menutupi ketertarikan timnya.

“Tim mana yang tidak menyukai Pedro Acosta?” ujar Nieto.

“Jika saya mengatakan kami tidak ingin Pedro, saya pembohong. Kami sangat menghormati kontraknya dengan KTM, tetapi memiliki Pedro di tim kami adalah mimpi.”

Meski gagal mendatangkannya, nama Pedro Acosta tetap menjadi komoditas panas di paddock.

