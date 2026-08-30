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VW ID. California Cruise: Rumah Berjalan di Tengah Hutan

VW ID. California Cruise: Rumah Berjalan di Tengah Hutan
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Campervan listrik terbaru dari Volkswagen. Foto: vw

jpnn.com - Bayangkan memboyong keluarga berkemah di akhir pekan tanpa bising derum mesin diesel dan tanpa ribet bongkar-pasang tenda.

Pengalaman itulah yang ditawarkan Volkswagen lewat campervan listrik teranyarnya, VW ID. California Cruise, yang resmi unjuk gigi di ajang Caravan Salon 2026, Jerman.

Mengambil basis dari ID. Buzz yang ikonis, mobil berhasil mengawinkan desain retro khas Bulli dengan teknologi masa depan.

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Wajah klasiknya membawa nostalgia, sementara baterainya siap menemani perjalanan keluarga tanpa meninggalkan jejak karbon.

Masuk ke dalam kabin, nuansa canggih dan serbaguna langsung terasa.

VW mengoptimalkan setiap jengkal ruang interior agar tetap lapang.

Menariknya, Volkswagen turut menggandeng pabrikan Stuff Bubble untuk menghadirkan terobosan unik pada varian California Beach: perlengkapan tiup serbapraktis.

Tak perlu lagi membawa perlengkapan berkemah yang berat dan memakan tempat.

Volkswagen meluncurkan campervan listrik teranyarnya, VW ID. California Cruise, di ajang Caravan Salon 2026, Jerman.

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