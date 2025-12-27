WAAO Entertainment Umumkan “Let’s Love K-POP Asia Tour 2026”

jpnn.com, JAKARTA - WAAO Entertainment resmi mengumumkan rencana penyelenggaraan “Let’s Love K-POP Asia Tour 2026”, sebuah tur Asia Tenggara yang akan digelar di enam negara, yakni Indonesia, Malaysia, Thailand, Filipina, Vietnam, dan Singapura.

Tur itu menarik perhatian karena tidak hanya berfokus pada pertunjukan musik, tetapi mengusung konsep tur K-POP berkelanjutan dengan menggabungkan konser partisipatif penggemar, pencarian talenta lokal, serta kegiatan sosial (social contribution).

Seiring pesatnya popularitas K-POP di kancah global, WAAO juga berencana membentuk “K-Culture Global Fund” senilai 100 triliun won.

Inisiatif tersebut akan dimulai pada Januari 2026 dengan basis keuangan di Singapura sebagai fondasi ekspansi global budaya Korea.

CEO WAAO Entertainment, Park Jae-hyun menjelaskan tur tahap pertama akan dimulai pada Mei 2026 di Indonesia, kemudian berlanjut ke Malaysia, Thailand, Filipina, Vietnam, dan Singapura.

“Sebagian keuntungan dari konser di setiap negara akan dialokasikan untuk kegiatan sosial, seperti layanan medis gratis bagi masyarakat kurang mampu serta program dukungan pendidikan. Melalui K-POP, kami ingin menghadirkan pengaruh positif,” ujar Park dalam keterangan tertulisnya, Sabtu (27/12).

Dia menambahkan, skala konser akan disesuaikan dengan karakteristik masing-masing kota, dengan kapasitas menengah hingga besar, sekitar 10 ribu hingga 50 ribu penonton.

Selain konser, WAAO juga akan menggelar proyek pencarian talenta K-POP baru di setiap kota guna mendorong pertumbuhan bersama antara fandom lokal dan global.