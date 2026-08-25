Wabah Ebola di Kongo Tembus 5.500 Kasus, Negara Tetangga Perketat Pengawasan
jpnn.com - Jumlah kasus terkonfirmasi Ebola di Republik Demokratik Kongo bertambah menjadi 5.514 kasus, dengan 2.642 kasus kematian, kata Institut Kesehatan Masyarakat Nasional (INSP) pada Senin (24/8).
"Dalam 24 jam terakhir, dilaporkan 55 kasus baru dan 23 kematian; sementara 18 lainnya dinyatakan sembuh. Dengan demikian, total kasus sejak awal wabah telah mencapai 5.514, dengan 2.642 kematian," kata INSP dalam buletin harian.
Sebanyak 10 negara di Afrika timur, tengah, dan selatan telah memperketat pemeriksaan kesehatan di perbatasan dengan Kongo guna mengantisipasi penyebaran wabah Ebola.
Hingga kini, belum ada vaksin atau pengobatan yang resmi disetujui untuk Bundibugyo, Ebola jenis baru.
Data laboratorium menunjukkan vaksin baru Ervebo, yang disalurkan dari persediaan vaksin Ebola global ke Kongo, mungkin dapat memberikan perlindungan tertentu. (ant/dil/jpnn)
Hingga kini, belum ada vaksin atau pengobatan yang resmi disetujui untuk Bundibugyo, Ebola jenis baru
Redaktur & Reporter : M. Adil Syarif
Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News
- Ruben Onsu Dituding Menderita Penyakit Menular, Sarwendah Ditantang Tes Kesehatan
- Beban Ekonomi Dengue di Indonesia Tembus Rp 9 Triliun, Pencegahan Perlu Diperkuat
- Wabah Ebola di RD Kongo, Korban Meninggal Dunia Kini 625 Jiwa
- Diterpa Badai Cedera, Inggris Siapkan Rencana Baru Lawan RD Kongo
- 32 Besar Piala Dunia 2026: Kongo Jumpa Inggris, Korea Menangis
- Waduh, Wabah Ebola di RD Kongo Pecahkan Rekor Mengerikan