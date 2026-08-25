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Wabah Ebola di Kongo Tembus 5.500 Kasus, Negara Tetangga Perketat Pengawasan

Wabah Ebola di Kongo Tembus 5.500 Kasus, Negara Tetangga Perketat Pengawasan
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Suhu tubuh seorang perempuan yang masuk ke Kongo dari Rwanda dicek lebih dulu. Sejauh ini belum ada kasus ebola di Rwanda. Foto: John Wessels/AFP

jpnn.com - Jumlah kasus terkonfirmasi Ebola di Republik Demokratik Kongo bertambah menjadi 5.514 kasus, dengan 2.642 kasus kematian, kata Institut Kesehatan Masyarakat Nasional (INSP) pada Senin (24/8).

"Dalam 24 jam terakhir, dilaporkan 55 kasus baru dan 23 kematian; sementara 18 lainnya dinyatakan sembuh. Dengan demikian, total kasus sejak awal wabah telah mencapai 5.514, dengan 2.642 kematian," kata INSP dalam buletin harian.

Sebanyak 10 negara di Afrika timur, tengah, dan selatan telah memperketat pemeriksaan kesehatan di perbatasan dengan Kongo guna mengantisipasi penyebaran wabah Ebola.

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Hingga kini, belum ada vaksin atau pengobatan yang resmi disetujui untuk Bundibugyo, Ebola jenis baru.

Data laboratorium menunjukkan vaksin baru Ervebo, yang disalurkan dari persediaan vaksin Ebola global ke Kongo, mungkin dapat memberikan perlindungan tertentu. (ant/dil/jpnn)

Hingga kini, belum ada vaksin atau pengobatan yang resmi disetujui untuk Bundibugyo, Ebola jenis baru


Redaktur & Reporter : M. Adil Syarif

Sumber ANTARA
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