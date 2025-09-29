Wabup Agung Mayun Lantik 1.994 PPPK, Ini Pesan Pentingnya

jpnn.com - GIANYAR - Wakil Bupati Gianyar, Bali, Anak Agung Gde Mayun, melantik 1.994 pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja (PPPK) tahap 2 di lingkungan Pemerintah Kabupaten Gianyar.

Dia meminta 1.994 PPPK yang baru dilantik agar memberikan pelayanan publik berkualitas.

“Tunjukkan kinerja yang nyata, bekerja dengan disiplin, berintegritas dan berorientasi kepentingan masyarakat,” kata Anak Agung Gde Mayun di Gianyar, Bali, Senin (29/9).

Dia mengingatkan bahwa para pegawai tersebut juga akan melewati evaluasi kinerja pada masing-masing unit, yang akan menjadi dasar penilaian untuk kelanjutan perjanjian kerja.

Adapun hak yang didapatkan, ujar dia, harus sesuai dengan kewajiban yang harus dipenuhi, serta menaati aturan sesuai yang tertuang dalam perjanjian kerja.

Sekretaris Daerah Gianyar I Gusti Bagus Adi Widhya Utama, sekaligus Panitia Pengadaan PPPK, menambahkan bahwa sebanyak 1.994 pegawai yang disumpah dan dilantik tersebut merupakan tahap kedua atau terakhir.

Perinciannya, 625 fungsional tenaga guru, 165 fungsional tenaga kesehatan dan 1.203 tenaga teknis.

Mereka kemudian mendapatkan surat keputusan (SK) bupati Gianyar soal pengangkatan PPPK.