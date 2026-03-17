Wabup Batang Suyono Rutin Bagikan 200 Paket Takjil dan Sembako selama Ramadan

jpnn.com, BATANG - Di tengah suasana bulan suci Ramadan 1447 Hijriah, Wakil Bupati Batang Suyono kembali menunjukkan komitmennya terhadap kepedulian sosial dengan rutin berbagi kepada masyarakat.

Setiap harinya, Suyono menyalurkan sekitar 200 paket takjil dan sembako kepada anak yatim piatu serta warga kurang mampu di berbagai wilayah Kabupaten Batang.

Kegiatan ini menjadi bagian dari upaya nyata untuk meringankan beban masyarakat sekaligus memperkuat nilai kebersamaan di bulan penuh berkah.

Baca Juga: 15 Ribu Warga Terima Sembako hingga Mudik Gratis dari Barito Pacific Group

Dalam keterangannya kepada awak media, Suyono menyampaikan bahwa sedekah bukan hanya sekadar berbagi materi, tetapi juga bentuk kehadiran dan kepedulian seorang pemimpin di tengah rakyatnya.

“Kepedulian saat melangkah adalah doa dari rakyat kecil. Saya melihat langsung masih banyak warga yang membutuhkan karena keterbatasan. Sebagai politikus, saya ingin terus menguatkan nilai-nilai sosial dalam diri saya,” ujarnya.

Kegiatan ini mendapat respons positif dari masyarakat. Banyak warga merasa terbantu, terutama di tengah kondisi ekonomi yang masih menantang.

Selain itu, aksi sosial tersebut juga dinilai mampu mempererat hubungan antara pemerintah daerah dan masyarakat.

Momentum Ramadan dimanfaatkan Suyono sebagai sarana untuk memperluas manfaat dan menebar kebaikan.