jpnn.com, INDRAMAYU - Aktor sekaligus Bupati Indramayu Lucky Hakim, menanggapi aksi demonstrasi yang digelar kelompok Rakyat Indramayu Bersuara (RIB) di depan rumah dinas Wakil Bupati Indramayu Syaefudin, Kamis (19/11) lalu.

Dalam aksi yang diikuti sekitar 300 orang tersebut, massa mendesak Syaefudin mengundurkan diri dari jabatannya setelah ditetapkan sebagai tersangka kasus dugaan korupsi.

Aksi demonstrasi itu menjadi perhatian publik setelah peserta melemparkan ratusan bangkai tikus ke rumah dinas Wakil Bupati.

Massa menilai Syaefudin tidak menunjukkan penyesalan maupun permintaan maaf kepada masyarakat atas perkara hukum yang menjeratnya.

Mereka juga meminta Bupati Indramayu menghentikan pencairan tunjangan dan fasilitas jabatan Wakil Bupati selama Syaefudin menjalani penahanan.

Menanggapi tuntutan tersebut, Lucky meminta masyarakat mempercayakan penanganan perkara kepada aparat penegak hukum.

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Menurut dia, proses pemberhentian Wakil Bupati Indramayu akan dilakukan sesuai ketentuan perundang-undangan setelah status hukumnya meningkat menjadi terdakwa.

Adapun saat ini, Syaefudin masih berstatus tersangka dalam perkara dugaan korupsi tunjangan perumahan anggota DPRD Indramayu senilai Rp18 miliar dan telah ditahan Kejaksaan Tinggi Jawa Barat.