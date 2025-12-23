Wacana Angkot Libur saat Nataru, Walkot Bandung Soroti Risiko Getok Parkir
jpnn.com - Pemerintah Kota (Pemkot) Bandung bakal mengkaji saran Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi soal kebijakan meliburkan angkutan kota (angkot) saat masa libur Natal dan Tahun Baru (Natru) 2026, tiba.
Kebijakan ini seperti yang dilakukan di kawasan wisata Puncak, Kabupaten Bogor. Di mana sopir angkot diberikan kompensasi oleh pemerintah selama angkutannya berhenti beroperasi untuk sementara waktu.
"Faktanya, saat ini memang banyak sekali wisatawan yang datang ke Bandung menggunakan kendaraan pribadi. Jadi, mau tidak mau, ruang jalan harus lebih banyak diberikan kepada para pengguna kendaraan pribadi. Namun, pada saat yang bersamaan, angkot tentu harus bisa menyesuaikan diri," kata Wali Kota Bandung Muhammad Farhan ditemui di Bandung, Selasa (23/12/2025).
Farhan menuturkan, pihaknya akan berkoordinasi dengan instansi terkait, seperti Satlantas Polrestabes Bandung dan Dinas Perhubungan, guna membahas mekanisme dan alur lalu lintas.
Pembahasan dengan koperasi dan operator angkutan kota juga bakal dilakukan, mengingat ini urusannya dengan keberlangsungan transportasi umum itu.
"Ada perbedaan karakteristik jalan. Kalau jalur Bogor Puncak itu kan lurus, satu naik, satu turun. Sementara Bandung itu ramai, seperti Asia Afrika, Jalan LLRE Martadinata (Riau), Dago, dan lain-lain. Tentu tidak bisa disamakan. Kami juga harus memperhatikan wilayah Cicaheum, Cibiru, Bandung Kidul, dan wilayah Bandung lainnya," jelasnya.
Politikus NasDem itu mengungkapkan, ada konsekuensi yang terjadi apabila kebijakan meliburkan angkot diterapkan. Salah satunya adalah aksi getok parkir atau pungutan liar (pungli).
Aksi getok parkir oleh oknum jukir di Bandung bukan lagi hal yang aneh, apalagi itu terjadi saat libur panjang di kawasan wisata.
Pemkot Bandung mengkaji usulan Gubernur Jabar meliburkan angkot saat Nataru 2026, dengan kompensasi sopir dan penertiban parkir liar.
Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News
- Kecelakaan Maut Bus Cahaya Trans, Legislator Singgung Kelayakan Transportasi saat Nataru
- Bawa 1 Kilogram Sabu-sabu, Pemuda 18 Tahun Ditangkap di GT Cileunyi
- Rencana Dedi Mulyadi Liburkan Angkot di Bandung Picu Reaksi Kopamas
- Jelang Libur Nataru, BNI Siapkan Uang Tunai Rp 19,51 Triliun
- Kang Dedi Minta Pelaku Pungli Parkir Dikirim ke Barak Militer
- Masyarakat Beri Obat-Obatan untuk Personel Korlantas Selama Operasi Lilin 2025