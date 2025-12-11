menu
JPNN.comJPNN.com
JPNN.com » Politik » Legislatif » Wacana Patungan Beli Hutan, Legislator PDIP: Picu Pemerintah Melindungi Alam

Wacana Patungan Beli Hutan, Legislator PDIP: Picu Pemerintah Melindungi Alam

Wacana Patungan Beli Hutan, Legislator PDIP: Picu Pemerintah Melindungi Alam
Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Pinterest JPNN.com LinkedIn JPNN.com Whatsapp JPNN.com Telegram JPNN.com
Wakil Ketua Komisi IV DPR RI Alex Indra Lukman. Foto: ANTARA / Mario Sofia Nasution

jpnn.com, JAKARTA - Wakil Ketua Komisi IV DPR RI Alex Indra Lukman menyebut wacana Patungan Beli Hutan seharusnya menyadarkan pemerintah untuk memperbaiki tata kelola kerimbaan.

"Gerakan ini seharusnya memicu pemerintah untuk evaluasi dan memperbaiki kebijakan melindungi hutan sebagai sumber kehidupan," ujar legislator fraksi PDI Perjuangan itu kepada awak media dikutip Kamis (11/12).

Selain itu, dia berharap gagasan Patungan Beli Hutan bisa menjadi pemicu semua untuk melindungi dan merawat rimba.

Baca Juga:

"Misalnya untuk rehabilitasi hutan dan meyediakan teknologi yang bisa mendeteksi pembukaan hutan dalam skala kecil sekalipun," ujar Alex.

Diketahui, salah satu organisasi nonpemerintah Pandawara Group menyuarakan gerakan Patungan Beli Hutan pascabencana di Aceh, Sumatera Utara, hingga Sumatera Barat.

Penyanyi Vidi Aldiano dan Youtuber Atta Halilintar rupanya tertarik dengan gerakan Pandawara Group. 

Baca Juga:

Ajakan itu kemudian meluas ke pengguna X. Namun, beberapa warganet mempertanyakan prosedur dan status hukum pembelian hutan oleh masyarakat. (ast/jpnn)

Jangan Sampai Ketinggalan Video Pilihan Redaksi ini:

Wakil Ketua Komisi IV DPR RI Alex Indra Lukman menyebut wacana Patungan Beli Hutan seharusnya menyadarkan pemerintah tentang perlindungan alam.


Redaktur : M. Adil Syarif
Reporter : Aristo Setiawan

Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Pinterest JPNN.com LinkedIn JPNN.com Whatsapp JPNN.com Telegram JPNN.com
JPNN.com WhatsApp

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News

 
BERITA TERKAIT
BERITA TERKINI GenPI.co

TERPOPULER

PERIODE:   6 JAM 12 JAM 1 HARI 1 MINGGU

PILIHAN REDAKSI