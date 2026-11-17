jpnn.com, JAKARTA - Wacana pelarangan rokok elektronik (REL) atau vape kembali mengemuka seiring berkembangnya perhatian terhadap penyalahgunaan vape untuk narkotika oleh oknum tidak bertanggungjawab.

Pengamat Kebijakan Publik Universitas Katolik Parahyangan (Unpar), Kristian Widya Wicaksono menekankan pentingnya penggunaan bukti yang tepat dalam menentukan bentuk pengendalian suatu produk.

Pembahasan mengenai arah kebijakan rokok elektronik dinilai perlu melihat persoalan secara menyeluruh, mulai dari efektivitas pengawasan, pembedaan produk legal dan ilegal, pengendalian penyalahgunaan, hingga dampaknya terhadap tenaga kerja, UMKM, dan kegiatan ekonomi yang terhubung dengan industri REL.

“Pemerintah juga perlu menggunakan bukti yang tepat untuk menentukan bentuk pembatasan yang proporsional,” kata Kristian.

Menurutnya, efektivitas kebijakan tidak hanya ditentukan oleh bentuk pembatasan yang diterapkan, tetapi juga oleh konsistensi pelaksanaan aturan dan kemampuan pengawasan di lapangan.

“Saat ini sudah terdapat berbagai ketentuan yang mengatur industri rokok elektronik. Tantangan kebijakan sebenarnya bukan hanya terletak pada ada atau tidaknya larangan. Karena itu, yang tidak kalah penting adalah konsistensi pelaksanaan aturan, kemampuan pengawasan, pengendalian peredaran produk ilegal, dan penindakan terhadap pihak yang menyalahgunakan perangkat vape untuk narkotika,” jelasnya.

Pandangan mengenai pentingnya regulasi berbasis bukti dan penguatan pengawasan tersebut juga turut menjadi pembahasan sebelum MUI menetapkan Fatwa Nomor 131 Tahun 2026 tentang Hukum Penggunaan Rokok Elektrik (REL)/Vape.

Sejumlah aspek terkait penguatan pengawasa tata niaga hingga kondisi sosial-ekonomi industri turut dibahas dalam Focus Group Discussion (FGD) tentang Permasalahan Vape/Rokok Elektrik (REL) yang digelar Komisi Fatwa MUI.