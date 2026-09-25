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Wacana Pemisahan Pileg dan Pilpres Berbeda dengan Mandat Putusan MK

Wacana Pemisahan Pileg dan Pilpres Berbeda dengan Mandat Putusan MK
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Ilustrasi pemilu. Foto: Ricardo/JPNN.com

jpnn.com, JAKARTA - Direktur Eksekutif Democracy and Election Empowerment Partnership (DEEP) Indonesia Neni Nur Hayati menyebut usulan pemisaham pileg, pilpres, dan pilkada harus memiliki kajian komprehensif.

Sebab, kata dia, usul desain itu berbeda dengan mandat putusan MK momor 135/PUU-XXII/2024 terkait keserentakan pemilu nasional dan daerah. 

"Jadi, pemisahan pileg dan pilpres merupakan desain yang berbeda dari konstruksi keserentakan yang telah ditegaskan MK," ujar Neni kepada awak media, Jumat (25/9).

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Dia mengatakan setidaknya tiga kemungkinan kepentingan yang perlu diuji dari wacana pemisahan pilpres, pileg, dan pilkada.

Pertama, ujar Neni, terkait argumentasi representasi dan penyederhanaan pilihan pemilih.

Menurutnya, pemisahan pileg dan pilpres dapat dimaksudkan agar pemilih memiliki ruang yang lebih besar untuk mengenali calon legislatif terlebih dahulu, sebelum masuk kontestasi presiden. 

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"Dalam konteks Pemilu 2024, beban pilihan yang sangat besar dalam satu momentum memang menjadi salah satu persoalan desain pemilu yang perlu dievaluasi," ujar Neni.

Kedua, ujar dia, terkait konsekuensi terhadap sistem kepartaian apabila terjadi pemisahan pileg, pilpres, dan pilkada. 

DEEP Indonesia menilai wacana pemisahan pileg dan pilpres membutuhkan argumentasi konstitusional yang kuat.

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