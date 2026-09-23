Wacana Syarat Minimal 2 Fraksi Usung Capres, Demokrat: Konsep Ideal

jpnn.com, JAKARTA - Sekretaris Jenderal (Sekjen) Demokrat Herman Khaeron mengaku mendengar wacana berkembang soal syarat pengusungan capres-cawapres yang diusulkan minimal dua fraksi dan maksimal tiga parpol di parlemen.

Hero sapaan Herman Khaeron merasa usul syarat minimal dan maksimal sebagai ketentuan yang bisa diterapkan dalam aturan kepemiluan.

"Itu saya kira ini sebuah konsep yang dianggap ideal," ujar dia kepada awak media di Gedung DPR/MPR, Senayan, Jakarta, Rabu (23/9).

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Hero mengatakan pembatasan minimal dan maksimal membuat jumlah kandidat yang tampil dalam pilpres ke depan menjadi ideal.

"Bisa memberikan batasan supaya capres tidak terlalu banyak dan kemudian juga tidak membuat sempit para kandidat masih ada ruang demokrasi yang lebih luas untuk para capres-cawapres," ujar legislator DPR RI itu.

Namun, dia mengingatkan perlunya membahas berbagai opsi sebelum memutuskan syarat pencapresan di RUU Pemilu agar kandidat ke depan tak sedikit atau terlalu banyak.

"Bisa membuat simulasi capres tidak terlalu banyak dan juga tidak kemudian tidak memberikan ruang, terlalu sempit misalkan. Nah oleh karenanya apa yang harus diputuskan, nah, ini, kan, dibicarakan bersama," kata dia.

Selain itu, dia mengingatkan semua opsi terkait syarat pencapresan harus mengacu pada putusan Mahkamah Konstitusi (MK) yang menghapus presidential threshold.