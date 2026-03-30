Wacana WFA ASN Demi Hemat BBM, Gubernur Dedi Mulyadi: Kami Sudah Duluan
jpnn.com, JAWA BARAT - Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi menyambut baik rencana pemberlakuan work from anywhere (WFA) untuk Aparatur Sipil Negara (ASN) yang tengah dikaji oleh Pemerintah Pusat.
Rencana WFA ini dengan maksud penghematan Bahan Bakar Minyak (BBM) di tengah situasi konflik geopolitik Timur Tengah.
Dedi mengatakan, Pemerintah Provinsi Jawa Barat (Pemprov Jabar) sudah lebih dulu menerapkan kebijakan WFA.
Pemberlakuan ini berlangsung sejak awal 2026, yang mana pegawai Gedung Sate dan dinas lainnya bekerja dari rumah setiap Kamis.
"Kami sudah dari dulu berjalan, dan itu efektif. Lihat saja produk pembangunannya, berhasil atau tidak? Ukurannya itu saja," kata Dedi saat ditemui seusai halabihalal dengan ASN Pemprov Jabar di Gedung Sate, Jalan Diponegoro, Kota Bandung, Senin (30/3).
Kata Dedi, sebuah langkah yang tepat apabila Pemerintah Pusat mulai memberlakukan WFA. Pasalnya, efisiensi anggaran berjalan sesuai dengan rencananya.
Begitu juga dengan keinginan pemerintah untuk mengurangi konsumsi BBM kendaraan.
"Selama ini kan administrasi berjalan dengan baik. Kemudian, realisasi belanja anggaran malah over," ujarnya.
