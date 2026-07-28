Wadah Eksplorasi Potensi Anak, Bebelac Little Star 2026 Buka 6 Kategori Bakat
jpnn.com, JAKARTA - Bebelac Little Star 2026 kembali hadir sebagai wadah stimulasi bermakna untuk mendukung tumbuh kembang anak usia 1–10 tahun secara holistik.
Penyelenggaraan program Bebelac ini sejalan dengan riset Frontiers in Psychology (2023) yang menekankan pentingnya pengembangan keterampilan sosial dan emosional anak sejak dini melalui aktivitas kreatif.
Ajang ini menghadirkan enam kategori bakat yang dapat diikuti si Kecil, yaitu menyanyi, menari, bermain musik, menggambar, olahraga, hingga akting.
Melalui program ini, anak-anak diberikan ruang untuk bereksplorasi serta mengasah rasa percaya diri, kreativitas, dan kemampuan sosial sebagai bekal menjadi generasi cerdas sosial.
Eksplorasi beragam pengalaman secara langsung dinilai penting untuk membantu anak dalam mengenali minat serta membangun karakter positif sejak dini.
"Setiap anak memiliki cara dan waktu yang berbeda untuk bersinar," ujar Psikolog Anak dan Keluarga, Ayoe Sutomo di Gambir, Jakarta Pusat baru-baru ini.
Pada penyelenggaraan tahun ini, Bebelac Little Star 2026 menggandeng sosok inspiratif Sherina Munaf untuk mengajak keluarga Indonesia mendukung potensi anak.
Perjalanan Sherina yang terus mengembangkan bakatnya sejak usia dini menjadi contoh nyata bahwa setiap anak memiliki momentum berbeda untuk berkembang.
Bebelac Little Star 2026 kembali hadir sebagai wadah stimulasi bermakna untuk mendukung tumbuh kembang anak usia 1–10 tahun secara holistik.
Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News
- Gelar Forum Penguatan, BNPT Ungkap Ancaman Terorisme Digital
- HAN 2026, Morinaga Ajak Orang Tua Dukung Potensi Anak Tanpa Tuntutan Sempurna
- Dosen UMN & Kalbis Kolaborasi Dorong PP Tunas Atasi Kecanduan Gim Anak
- Kekerasan Seksual pada Anak Kian Marak Terjadi, Khofifah Sampaikan Pesan Ini
- 5 Buah yang Aman Dikonsumsi Anak Anda
- Peneliti IPB Kembangkan Model Penyuluhan Stunting Berbasis WhatsApp di Lombok Timur