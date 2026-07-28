Wadah Eksplorasi Potensi Anak, Bebelac Little Star 2026 Buka 6 Kategori Bakat

jpnn.com, JAKARTA - Bebelac Little Star 2026 kembali hadir sebagai wadah stimulasi bermakna untuk mendukung tumbuh kembang anak usia 1–10 tahun secara holistik.

Penyelenggaraan program Bebelac ini sejalan dengan riset Frontiers in Psychology (2023) yang menekankan pentingnya pengembangan keterampilan sosial dan emosional anak sejak dini melalui aktivitas kreatif.

Ajang ini menghadirkan enam kategori bakat yang dapat diikuti si Kecil, yaitu menyanyi, menari, bermain musik, menggambar, olahraga, hingga akting.

Melalui program ini, anak-anak diberikan ruang untuk bereksplorasi serta mengasah rasa percaya diri, kreativitas, dan kemampuan sosial sebagai bekal menjadi generasi cerdas sosial.

Eksplorasi beragam pengalaman secara langsung dinilai penting untuk membantu anak dalam mengenali minat serta membangun karakter positif sejak dini.

"Setiap anak memiliki cara dan waktu yang berbeda untuk bersinar," ujar Psikolog Anak dan Keluarga, Ayoe Sutomo di Gambir, Jakarta Pusat baru-baru ini.

Pada penyelenggaraan tahun ini, Bebelac Little Star 2026 menggandeng sosok inspiratif Sherina Munaf untuk mengajak keluarga Indonesia mendukung potensi anak.

Perjalanan Sherina yang terus mengembangkan bakatnya sejak usia dini menjadi contoh nyata bahwa setiap anak memiliki momentum berbeda untuk berkembang.