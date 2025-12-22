Wadirut BULOG Turun Langsung untuk Pastikan Kecukupan Stok Bantuan Bencana di Aceh

jpnn.com, ACEH - Perum BULOG memastikan bantuan pangan tetap bergerak di tengah kondisi bencana yang masih berdampak di sejumlah wilayah Aceh.

Wakil Direktur Utama Perum BULOG Mayor Jenderal TNI (Purn) Dr. Marga Taufiq S.H., M.H. turun langsung ke sejumlah wilayah di Aceh untuk memastikan kecukupan stok dan mengintensifkan koordinasi untuk mempercepat jalur distribusi agar masyarakat terdampak segera menerima bantuan.

Setibanya di Aceh pada Minggu (21/12), Wadirut BULOG beserta rombongan langsung menuju Posko Bencana di Lanud Iskandar Muda untuk memastikan kesiapan penyaluran bantuan pangan melalui koordinasi lintas instansi.

Wadirut BULOG melakukan koordinasi dengan unsur TNI, termasuk Aster Kasdam Iskandar Muda Kolonel Inf Fransisco guna memetakan kebutuhan di lapangan serta memastikan jalur distribusi menuju wilayah terdampak, khususnya Kabupaten Aceh Tengah, dapat dilalui secara aman dan efisien.

"Kami berkomitmen untuk mendukung upaya penanggulangan bencana dan berkoordinasi intensif dengan TNI dan sejumlah pihak untuk memastikan bantuan pangan dapat diterima dengan cepat dan tepat sasaran oleh masyarakat yang membutuhkan," ujar Marga Taufiq dalam keterangannya, Senin (22/12).

Selanjutnya pada hari yang sama, Wadirut BULOG beserta rombongan juga mendatangi Kabupaten Bener Meriah menggunakan pesawat cassa TNI AL dan disambut langsung Bupati Bener Meriah dan Dandim Bener Meriah.