Wadirut MIND ID Sebut SDM Unggul Jadi Investasi Strategis Bangsa

jpnn.com, BANDUNG - Wakil Direktur Utama MIND ID Dany Amrul Ichdan mengatakan perguruan tinggi merupakan titik awal untuk membangun kapasitas kepemimpinan generasi muda.

Hal itu dia katakan dalam Sidang Terbuka Penerimaan Mahasiswa Baru Institut Teknologi Bandung Tahun Akademik 2026/2027.

Menurut Dany, tiga nilai utama yang perlu dimiliki generasi muda, yaitu kemampuan menghadirkan perspektif baru (distinctive), kesiapan untuk terus belajar dan beradaptasi (adaptive), serta kesadaran akan pentingnya kolaborasi (inclusive).

“Nilai-nilai ini menjadi fondasi agar tetap relevan di tengah perubahan yang berlangsung cepat,” ujar Dany.

Dany menyampaikan tiga prinsip kepercayaan "Power of Belief" yang dapat digunakan oleh para generasi muda untuk meniti perjalanan pengembangan dirinya.

Power of Belief, yakni keyakinan untuk terus melangkah bahkan ketika hasil belum terlihat. Power of Commitment, yaitu konsistensi menjaga nilai dan integritas.

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Lalu, Power of Legacy, yakni keyakinan bahwa keberhasilan tidak diukur dari jabatan yang diraih, melainkan dari gagasan, karya, dan dampak positif yang memberi manfaat.

“Ketiga prinsip tersebut, menjadi fondasi bagi lahirnya kepemimpinan yang mampu bertahan menghadapi perubahan sekaligus menciptakan perubahan bagi Indonesia," jelasnya.