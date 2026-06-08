Wadirut Pertamina Kunjungi Kilang Balongan untuk Memastikan Operasional Berjalan Baik

jpnn.com, INDRAMAYU - Wakil Direktur Utama PT Pertamina (Persero) Oki Muraza melakukan kunjungan kerja ke Kilang Pertamina Balongan guna memastikan Kilang beroperasi optimal dan handal.

Pada kunjungan yang dilakukan Jumat (5/6) ini, Wadirut Paertamina bersama rombongan berkesempatan melakukan peninjauan langsung Unit Residue Catalytic Cracking (RCC) yang merupakan jantung produksi sekaligus penghasil margin terbesar di Kilang Balongan.

Unit ini menyulap residu minyak mentah bernilai rendah menjadi produk bernilai jual tinggi seperti petrokimia, LPG, hingga Pertamax Turbo.

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Pada sesi diskusi yang dilakukan bersama tim manajemen Kilang Balongan dan jajaran manajemen Pertamina EP Zona 5 dan 7, dan ONWJ, Oki juga menekankan pentingnya menjaga sinergitas antarunit bisnis Pertamina di wilayah Indramayu sebagai satu kesatuan bisnis Pertamina.

“Semangat One Pertamina perlu dijaga demi mempertahankan keberlangsungan bisnis Pertamina, sinergitas ini adalah kunci mengatasi masalah dan tantangan yang dihadapi,” tegas Oki dalam keterangannya, Senin (8/6).

Oki juga menegaskan agar setiap pekerjaan yang dilakukan agar mengedapankan aspek HSSE (Health, Safety, Security, and Environment) agar pekerjaan yang dilakukan tidak menimbulkan kecelakaan maupun pencemaran yang bisa berdampak pada keselamatan dan kesehatan.