Wadirut Pertamina Paparkan Strategi Dukung Ketahanan Energi Nasional Sektor Migas

jpnn.com, JAKARTA - PT Pertamina (Persero) merupakan mata rantai penting dalam menjaga ketahanan energi nasional.

Pernyataan tersebut disampaikan Wakil Direktur Utama Pertamina Oki Muraza dalam diskusi panel yang digelar Badan Pemeriksa Keuangan bertajuk 'BPK Bermartabat dan Bermanfaat: BPK Mendukung Program Ketahanan Energi' di Jakarta, Rabu (29/7).

Oki menyampaikan Pertamina melalui program dual-growth strategy, berupaya terus memperkuat bisnis yang sedang eksisting melalui peningkatkan produksi hulu serta meningkatkan kapasitas hilir.

"Pertamina juga memperkuat ketahanan energi melalui pengembangan bisnis rendah karbon,” kata Oki dalam paparannya berjudul 'Peran Pertamina dalam Mendukung Ketahanan Energi Sektor Migas'.

Oki menegaskan hal ini selaras dengan Asta Cita Presiden Prabowo Subianto, khususnya di poin dua terkait swasembada energi, poin lima mengenai hilirisasi dan industrialisasi untuk meningkatkan nilai tambah di dalam negeri, serta poin enam terkait pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan sebagai Badan Usaha Milik Negara (BUMN).

Dalam kesempatan tersebut, Oki juga menyampaikan saat ini Pertamina memiliki 17 kluster Proyek Strategis Nasional (PSN).

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Pertamina saat ini juga melaksanakan 10 proyek hilirisasi diantaranya proyek ini terkait Kilang & Pengolahan, Terminal Bahan Bakar Minyak (BBM), proyek Biofuel & Bioetanol, hingga hilirisasi batu bara ke dymethyl ether (DME).

Menurut Oki untuk mempercepat upaya tersebut diperlukan kolaborasi dengan stakeholder, salah satunya dengan BPK.