Waduh, Aksi Demo di DPR Sisakan 18,72 ton Sampah 

Waduh, Aksi Demo di DPR Sisakan 18,72 ton Sampah 

Waduh, Aksi Demo di DPR Sisakan 18,72 ton Sampah 
Ilustrasi demontrasi di Jakarta. Aristo/JPNN

jpnn.com, JAKARTA - Aksi demonstrasi di kawasan Gedung DPR/MPR dan Medan Merdeka, Jakarta pada Senin (25/8) lalu menyisakan 18,72 ton sampah.

Hal ini dikatakan Kepala Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Jakarta Asep Kuswanto. Kata dia, sampah itu didominasi bahan anorganik, seperti banner, botol plastik, dan sisa-sisa poster

"Operasi pembersihan yang dilakukan sejak Senin (25/8) malam hingga Selasa dini hari. Prinsip kami sederhana, hak demonstrasi boleh, tetapi hak warga atas lingkungan bersih juga harus dipenuhi," kata Asep dikutip Rabu (27/8).

Asep mengatakan Pemprov Jakarta melakukan operasi pasca-demonstrasi sejak 2023 dengan protokol standar yakni pemantauan lokasi, penyiapan armada, dan peluncuran tim begitu massa bubar.

”Kami punya timeline ketat. Maksimal pukul 05.00 pagi, semua harus sudah bersih. Alhamdulillah pagi tadi kondisi sudah normal,” ujarnya.

Asep berharap ada kesadaran bersama dari semua pihak untuk tidak meninggalkan sampah.

”Berkumpul itu wajar, tapi tinggalkan tempat sebagaimana adanya. Kami siap menampung sampah dengan penyediaan tempat sampah,” katanya.

Adapun para petugas yang dikerahkan, yakni 150 personel petugas kebersihan Suku Dinas Lingkungan Hidup (Sudin LH) Jakarta Pusat, dan 100 personel Penanganan Prasarana dan Sarana Umum (PPSU) dari Kelurahan Gelora dan Kelurahan Bendungan Hilir.

