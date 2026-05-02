Waduh, Penjualan BYD Terus Merosot 8 Bulan Berturut-turut

jpnn.com - Produsen mobil asal Tiongkok Build Your Dreams atau BYD tengah mengalami masa sulit dalam hal memasarkan produknya di pasar domestik.

Pasalnya, penjualan mereka mengalani penurunan tajam selama delapan bulan berturut-turut.

Dikutip dari CarnewsChina, Sabtu (2/5), pada April, BYD hanya berhasil melakulan penjualan sebanyak 314.100 unit kendaraan turun 15,7 persen.

Jika dikaitkan dibandingkan pada Maret, penjualan BYD meningkat 6,2 persen.

Penurunan penjualan BYD itu sudah terjadi sejak September yang lalu.

Meski demikian, pengiriman kendaraan ke luar China justru mencetak rekor.

Pada April 2026, ekspor BYD melonjak hingga 70,9 persen (134.000+ unit), menopang total angka penjualan global agar tidak jatuh lebih dalam.

Penurunan di pasar domestik dari BYD ini memiliki banyak faktor, mulai dari masa libur yang panjang terkait perayaan imlek hingga terkait masalah pemotongan insentif untuk kendaraan listrik di China.