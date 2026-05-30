menu
JPNN.comJPNN.com
JPNN.com » Olahraga » Liga Indonesia » Waduh! Persib Bandung Kena Sanksi FIFA, Tak Bisa Daftarkan Pemain Baru

Waduh! Persib Bandung Kena Sanksi FIFA, Tak Bisa Daftarkan Pemain Baru

Waduh! Persib Bandung Kena Sanksi FIFA, Tak Bisa Daftarkan Pemain Baru
Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Pinterest JPNN.com LinkedIn JPNN.com Whatsapp JPNN.com Telegram JPNN.com
Skuad Persib Bandung. Foto: Nur Fidhiah Shabrina/JPNN.com

jpnn.com - Kabar kurang menggembirakan datang dari Persib Bandung setelah sukses menorehkan sejarah dengan menjuarai Super League 2025/26.

Maung Bandung dijatuhi sanksi oleh FIFA berupa larangan mendaftarkan pemain baru. Sanksi tersebut tercantum dalam daftar FIFA Registration Bans yang dirilis melalui situs resmi FIFA.

Dilihat JPNN, Sabtu (30/5/2026), sanksi terhadap Persib mulai berlaku sejak 29 Mei 2026 dengan status until lifted atau berlaku hingga ada pencabutan dari FIFA.

Baca Juga:

Larangan tersebut berlaku untuk seluruh tim putra Persib, baik level senior atau kelompok usia.

Sanksi ini menjadi pukulan telak bagi Maung Bandung yang baru saja mengukir prestasi gemilang dengan meraih tiga gelar juara liga secara beruntun.

Kondisi tersebut berpotensi menghambat langkah Persib dalam mempersiapkan tim menghadapi musim depan.

Baca Juga:

Pasalnya, mereka tidak dapat mendaftarkan pemain baru selama sanksi masih diberlakukan.

Situasi ini tentu menjadi tantangan besar bagi skuad asuhan Igor Tolic. Selain berjuang mempertahankan dominasi di kompetisi domestik, Persib juga dijadwalkan tampil di ajang AFC Champions League Two (ACL 2) musim depan.

Persib Bandung mendapatkan sanksi FIFA berupa larangan mendaftarkan pemain baru. Hukuman berlaku sejak 29 Mei hingga waktu yang belum ditentukan.

Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Pinterest JPNN.com LinkedIn JPNN.com Whatsapp JPNN.com Telegram JPNN.com
JPNN.com WhatsApp

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News

 
BERITA TERKAIT
BERITA TERKINI GenPI.co

TERPOPULER

PERIODE:   6 JAM 12 JAM 1 HARI 1 MINGGU

PILIHAN REDAKSI