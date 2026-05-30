Waduh! Persib Bandung Kena Sanksi FIFA, Tak Bisa Daftarkan Pemain Baru
jpnn.com - Kabar kurang menggembirakan datang dari Persib Bandung setelah sukses menorehkan sejarah dengan menjuarai Super League 2025/26.
Maung Bandung dijatuhi sanksi oleh FIFA berupa larangan mendaftarkan pemain baru. Sanksi tersebut tercantum dalam daftar FIFA Registration Bans yang dirilis melalui situs resmi FIFA.
Dilihat JPNN, Sabtu (30/5/2026), sanksi terhadap Persib mulai berlaku sejak 29 Mei 2026 dengan status until lifted atau berlaku hingga ada pencabutan dari FIFA.
Larangan tersebut berlaku untuk seluruh tim putra Persib, baik level senior atau kelompok usia.
Sanksi ini menjadi pukulan telak bagi Maung Bandung yang baru saja mengukir prestasi gemilang dengan meraih tiga gelar juara liga secara beruntun.
Kondisi tersebut berpotensi menghambat langkah Persib dalam mempersiapkan tim menghadapi musim depan.
Pasalnya, mereka tidak dapat mendaftarkan pemain baru selama sanksi masih diberlakukan.
Situasi ini tentu menjadi tantangan besar bagi skuad asuhan Igor Tolic. Selain berjuang mempertahankan dominasi di kompetisi domestik, Persib juga dijadwalkan tampil di ajang AFC Champions League Two (ACL 2) musim depan.
Persib Bandung mendapatkan sanksi FIFA berupa larangan mendaftarkan pemain baru. Hukuman berlaku sejak 29 Mei hingga waktu yang belum ditentukan.
