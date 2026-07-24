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Waduh! Shin Tae-yong Ungkap Persiapan Persija tak Maksimal Jelang Piala Presiden 2026

Waduh! Shin Tae-yong Ungkap Persiapan Persija tak Maksimal Jelang Piala Presiden 2026
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Skuad Persija Jakarta saat berlatih menjelang Piala Presiden 2026 melawan Persebaya Surabaya di Persija Training Ground, Sawangan. Foto: Dokumentasi Persija

jpnn.com - Persija Jakarta mematangkan persiapan terakhir sebelum bertolak ke Surabaya untuk mengikuti Piala Presiden 2026.

Pelatih Persija Shin Tae-yong mengungkapkan bahwa anak asuhnya siap bersaing pada turnamen pramusim yang telah digelar sejak 2015 tersebut.

Awalnya, Macan Kemayoran dijadwalkan menjalani pemusatan latihan di Thailand sebagai bagian dari persiapan menghadapi musim 2026/27.

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Namun, rencana tersebut urung terlaksana pekan ini setelah manajemen memutuskan mengirim tim utama tampil di Piala Presiden 2026.

"Adanya perubahan jadwal membuat persiapan kami menghadapi Piala Presiden 2026 baru sekitar 60 hingga 70 persen," ujar pelatih kelahiran 11 Oktober 1970 itu.

Saat ini, manajer asal Korea itu masih memusatkan perhatian pada peningkatan kondisi fisik para pemain.

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Selama sepekan terakhir, skuad Persija menjalani program latihan intensif agar seluruh pemain memiliki tingkat kebugaran yang merata.

"Fokus latihan kami saat ini ialah penguatan fisik dasar. Ada beberapa pemain yang baru kembali dari masa libur selama satu bulan hingga satu setengah bulan, jadi kami lebih memprioritaskan peningkatan kondisi fisik," ujar pria berakronim STY itu.

Pelatih Persija, Shin Tae-yong bicara persentase anak asuhannya yang akan turun pada ajang Piala Presiden 2026 di Surabaya, Minggu (26/7)

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