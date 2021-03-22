Waduh, Sunan Kalijaga Umumkan Mundur Sebagai Kuasa Hukum Erin

jpnn.com, JAKARTA - Pengacara Sunan Kalijaga mengumumkan bahwa dirinya mundur sebagai kuasa hukum Rien Wartia Trigina alias Erin.

Pengumuman tersebut diungkapkan melalui akun miliknya di Instagram baru-baru ini.

"Saya sudah tidak lagi menangani perkara Ibu Erin Taulany. Harap maklum, terima kasih," ungkap Sunan Kalijaga.

Ayah Salmafina itu tidak membeberkan alasan dirinya mundur dari kuasa hukum Erin.

Sunan Kalijaga hanya menyampaikan harapan untuk kasus yang dihadapi mantan istri Andre Taulany itu.

"Semoga perkaranya tetap berjalan dengan baik, dan mendapat keadilan kepada para pihak," lanjutnya.

Pada unggahan lainnya, Sunan Kalijaga mengaku belum bisa memberi keterangan lebih lanjut.

Dia juga menyatakan belum dapat menyampaikan tanggapan kepada awak media.