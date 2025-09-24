menu
Wagub Cik Ujang Sambut Kunjungan DPN, Bahas Sosialisasi Kebijakan Pertahanan Negara
Wakil Gubernur Sumsel Cik Ujang (kemeja putih) saat menyambut kunjungan rombongan Dewan Pertahanan Nasional Kedeputian Geostrategi yang dipimpin Tenaga Ahli Madya DPN Brigjen Marinir Aris, Selasa (23/9). Foto: Dokumentasi Humas Pemprov Sumsel

jpnn.com, PALEMBANG - Wakil Gubernur Sumatera Selatan (Wagub Sumsel) Cik Ujang menerima kunjungan rombongan Dewan Pertahanan Nasional (DPN) Kedeputian Geostrategi di Ruang Tamu Wagub Sumsel, Selasa (23/9).

Pertemuan tersebut berlangsung dalam suasana hangat dan penuh kekeluargaan.

Kunjungan tersebut dipimpin langsung Tenaga Ahli Madya DPN Brigjen Marinir Aris.

Dia menyampaikan selain untuk mempererat silaturahmi, kedatangan mereka juga bertujuan melaporkan agenda kegiatan DPN di Sumsel.

Menurut Brigjen Aris, DPN akan melaksanakan sosialisasi mengenai peran lembaga tersebut serta penyusunan draf kebijakan pertahanan negara.

Acara tersebut dijadwalkan berlangsung pada Kamis mendatang dengan melibatkan Pemerintah Provinsi Sumsel, lembaga terkait, dan para pemangku kepentingan lainnya.

Brigjen Aris mengungkapkan Sumsel dipilih karena memiliki potensi strategis yang besar, baik dari sisi geografi maupun kontribusinya terhadap pertahanan nasional.

"Oleh karena itu, kami berharap kegiatan ini dapat berjalan sukses dengan dukungan penuh pemerintah daerah,” ujar Brigjen Aris dalam keterangannya, Rabu (24/9).

