Wagub Erwan Minta Warga tak Memaksakan Diri Berangkat Ikut Demo di Jakarta

jpnn.com - BANDUNG - Sekelompok masyarakat akan melakukan aksi unjuk rasa di Gedung DPR RI, Senayan, Jakarta, Kamis (27/8).

Rencana aksi unjuk rasa sekelompok masyarakat itu mendapatkan perhatian dari Pemerintah Provinsi Jawa Barat.

Wakil Gubernur Jawa Barat Erwan Setiawan meminta warga Jabar tidak memaksakan diri berangkat ke Jakarta untuk mengikuti aksi.

Terlebih, organisasi serikat buruh di Jawa Barat tidak menginstruksikan anggotanya untuk mengikuti aksi di Jakarta.

"Ketua Serikat Pekerja Jawa Barat sudah menyampaikan tidak menginstruksikan anggotanya untuk berangkat ke Jakarta karena sedang mengawal Rancangan Undang-Undang Ketenagakerjaan. Mudah-mudahan dari Jawa Barat tidak ada yang berangkat kesana ya," kata Erwan di Bandung, Rabu (26/8).

Erwan tidak melarang masyarakat untuk menyampaikan aspirasi. Namun demikian, Erwan mengingatkan supaya kebebasan itu tidak berubah menjadi tindakan yang mengganggu ketertiban maupun mencoreng nama Jawa Barat.

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Erwan mengatakan kondisi Jawa Barat perlu dijaga agar tetap aman dan kondusif. Oleh karena itu, dia berharap warga tidak ikut terseret dalam situasi yang berpotensi menimbulkan kericuhan.

"Itu hak mereka (menyampaikan aspirasi), tetapi saya berharap tidak ke sana. Jaga saja kekondusifan daerah kita (Jabar), jangan sampai terjadi kegaduhan. Yang terpenting semua bisa menjaga daerah ini dengan sebaik sebaiknya," ujarnya.