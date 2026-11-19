jpnn.com - SEMARANG – Wakil Gubernur Jawa Tengah Taj Yasin Maimoen mengajak Badan Usaha Milik Negara (BUMN) ikut memperkuat kolaborasi dalam penanganan bencana di Jateng.

Keterlibatan BUMN diharapkan tidak hanya sebatas penyaluran bantuan saat bencana terjadi, tetapi juga mencakup upaya mitigasi sebelum kejadian hingga pemulihan wilayah terdampak.

Menurut dia, penanganan bencana membutuhkan kerja sama berbagai pihak dalam seluruh tahapan, mulai dari prabencana, saat bencana, hingga pascabencana.

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Taj Yasin menyampaikan itu saat saat mewakili Gubernur Jateng Ahmad Luthfi membuka Pelatihan Disaster Management Jawa Tengah PT Kereta Api Indonesia (KAI) di Padma Hotel Semarang, Kamis (19/11).

Tokoh yang akrab disapa Gus Yasin ini mengatakan salah satu bentuk kolaborasi yang dapat dilakukan adalah memperkuat mitigasi berbasis lingkungan. Di kawasan pegunungan, misalnya, Pemprov Jateng mengajak BUMN mendukung pembuatan rorak atau lubang resapan air di lereng-lereng untuk mengurangi risiko banjir bandang.

Selain itu, pemerintah juga menyiapkan pembangunan sumur resapan melalui APBD 2027. Infrastruktur tersebut diharapkan dapat menampung air hujan agar tersimpan di dalam tanah, sehingga bisa membantu mengurangi risiko banjir sekaligus menjaga ketersediaan air saat musim kemarau.

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"Kami akan koordinasi dengan BUMN yang ada di Jawa Tengah untuk bersama-sama membikin rorak yang ada di lereng-lereng pegunungan supaya tidak terjadi bencana banjir bandang," ujarnya.

Taj Yasin mencontohkan kawasan Gunung Sumbing yang sebelumnya mengalami kebakaran.