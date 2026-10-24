Wagub Mian Minta Presiden Prabowo Lanjutkan Pembangunan Tol Bengkulu–Lubuk Linggau
jpnn.com, BENGKULU - Wakil Gubernur Bengkulu Mian menyampaikan langsung aspirasi masyarakat terkait mandeknya proyek Jalan Tol Bengkulu–Lubuk Linggau kepada Presiden Prabowo Subianto.
Langkah ini diambil guna memastikan proyek infrastruktur vital penunjang ekonomi daerah tersebut mendapatkan perhatian khusus dan prioritas dari Pemerintah Pusat.
"Ya, alhamdulillah, saya berkesempatan seusai acara bersalaman dengan Pak Prabowo dan menyampaikan terkait kelanjutan pembangunan Tol Bengkulu seperti apa," kata Wakil Gubernur Bengkulu Mian di Bengkulu, Sabtu.
Mian menyampaikan aspirasi tersebut saat bersalaman dengan Presiden Prabowo seusai Rapat Koordinasi Kepala Daerah se-Indonesia di JICC Kemayoran Jakarta, pada 22 Oktober 2026.
Pembangunan Tol Bengkulu–Lubuk Linggau yang terhenti menjadi salah satu persoalan infrastruktur yang diharapkan mendapat perhatian Pemerintah Pusat.
Kelanjutan pembangunan jalan tol itu diharapkan dapat memperbaiki keandalan konektivitas Bengkulu dengan wilayah lain serta memperlancar mobilitas masyarakat dan distribusi barang.
Setelah Mian menyampaikan aspirasi tersebut, Presiden Prabowo menurut dia memanggil Menteri Sekretaris Negara dan Agung Surahman, asisten pribadi Presiden, untuk mengoordinasikan dan mencatat hal atau aspirasi yang disampaikan.
Pembangunan jalan tol di Bengkulu saat ini baru pada seksi 1 atau bagian simpul sepanjang 16,7 kilometer, dan telah diresmikan pada 2023.
Wakil Gubernur Bengkulu Mian menyampaikan aspirasi masyarakat terkait mandeknya proyek Jalan Tol Bengkulu–Lubuk Linggau kepada Presiden Prabowo Subianto.
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