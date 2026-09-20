Wagub Papua Pegunungan Minta Anggaran Pendidikan & Makan Gratis Direalisasikan Tahun Depan

jpnn.com, JAKARTA - ‎Wakil Gubernur Papua Pegunungan Ones Pahabol meminta Presiden Prabowo Subianto menghitung alokasi anggaran tahun ini agar program pendidikan dan makan bergizi gratis bisa direalisasikan serentak di Papua pada tahun depan.

Dalam penyataannya di depan Menko Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan Agus Harimurti Yudhoyono (AHY), Ones Pahabol menyebut Papua sebagai "kotak hitam" Indonesia yang kaya, tetapi masyarakatnya masih mengalami kemiskinan.

Ia meminta pemerintah menyubsidi 70 hingga 80 persen ekonomi hidup Orang Asli Papua (OAP) melalui sektor pendidikan. Melalui Partai Demokrat, pihaknya tengah memperjuangkan surat permohonan resmi kepada Presiden demi mewujudkan pendidikan gratis tersebut.

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Pendidikan Gratis dan Makanan Gratis harus berpasangan dan menjadi nomor satu di program pemerintahan Presiden Prabowo Subianto.

Selain meningkatkan kualitas SDM untuk Indonesia Emas, program MBG terbukti mulai menggerakkan roda ekonomi kampung.

Kebijakan pemanfaatan hasil kebun dan tangkapan ikan lokal untuk dapur MBG menjadi solusi konkret bagi masalah serapan pasar yang selama ini dihadapi petani serta nelayan Papua.

Ones berharap setiap kabupaten di enam provinsi Papua segera membangun sekolah rakyat yang terintegrasi dengan pemenuhan gizi harian.

‎Program pendidikan gratis dan Makan Bergizi Gratis (MBG) dinilai menjadi solusi paling manjur untuk mengentaskan kemiskinan sekaligus membuka potensi besar di enam provinsi Papua Raya.