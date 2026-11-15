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Ceria Wolo Bersatu Cup 2026 Resmi Bergulir

Wagub Sultra Apresiasi Dukungan Ceria Bagi Olahraga Daerah

Wagub Sultra Apresiasi Dukungan Ceria Bagi Olahraga Daerah
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Wakil Gubernur Sulawesi Tenggara Dr. Ir. Hugua, M.Ling saat acara pembukaan Ceria Wolo Bersatu Cup 2026 di Lapangan Joeang 45, Kecamatan Wolo, Kabupaten Kolaka, Sulawesi Tenggara, pada 10 November 2026. Foto: Source for JPNN

jpnn.com, JAKARTA - Turnamen sepak bola bergengsi Ceria Wolo Bersatu Cup 2026 akhirnya resmi dibuka dengan penuh kemeriahan dan antusiasme masyarakat.

Pergelaran olahraga yang menjadi ajang pertemuan talenta sepak bola dari berbagai daerah ini dibuka secara langsung oleh Wakil Gubernur Sulawesi Tenggara Dr. Ir. Hugua, M.Ling., di Lapangan Joeang 45, Kecamatan Wolo, Kabupaten Kolaka, Sulawesi Tenggara, pada 10 November 2026.

Turnamen ini menjadi momentum untuk mempererat kebersamaan masyarakat sekaligus mendukung pembinaan dan pengembangan potensi atlet sepak bola daerah.

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Acara pembukaan turut dihadiri sejumlah pejabat daerah, di antaranya Bupati Kolaka H. Amri Jamaluddin, S.STP., M.Si., Wakil Bupati Kolaka H. Husmaluddin, Sekretaris Daerah Kabupaten Kolaka Akbar, S.Sos., M.M., Wakil Ketua II DPRD Kabupaten Kolaka Ir. Syaifullah Halik, Anggota DPRD Kabupaten Kolaka Awaluddin Paseng, S.IP., M.Si & Heriyanto Junaid, S.T., serta Camat Wolo Taslim Muthalib, S.Sos., M.E.

Hadir pula jajaran Organisasi Perangkat Daerah (OPD), Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) Kabupaten Kolaka, manajemen Ceria Corp, serta berbagai elemen masyarakat yang memberikan dukungan terhadap pelaksanaan kegiatan tersebut.

Sebanyak 12 tim sepak bola dari tiga kabupaten akan bersaing memperebutkan total hadiah Rp 205 juta dalam pertandingan yang dijadwalkan berlangsung pada 11 November hingga 2 Desember 2026.

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Kehadiran para pemain berpengalaman dan bertalenta diharapkan menghadirkan kompetisi yang menarik sekaligus memberikan ruang bagi atlet lokal untuk mengasah kemampuan serta menunjukkan kualitas permainan mereka.

Dalam sambutannya, Wakil Gubernur Sulawesi Tenggara, Dr. Ir. Hugua, M.Ling., menyampaikan apresiasi kepada seluruh pihak yang telah berkontribusi dalam penyelenggaraan turnamen. Ia secara khusus mengapresiasi dukungan PT Ceria Nugraha Indotama (Ceria) yang telah mengambil peran dalam menghadirkan kegiatan olahraga bagi masyarakat.

Turnamen sepak bola bergengsi Ceria Wolo Bersatu Cup 2026 akhirnya resmi dibuka dengan penuh kemeriahan dan antusiasme masyarakat.

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