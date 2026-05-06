Wagub Sumsel Dorong Percepatan Tol Betung–Tempino Rampung November
jpnn.com, JAKARTA - Wakil Gubernur Sumatera Selatan (Sumsel) H. Cik Ujang menghadiri Rapat Koordinasi Percepatan Pembangunan Jalan Tol Trans Sumatera ruas Betung–Tempino–Jambi di Gedung Bina Graha, Kantor Staf Kepresidenan (KSP), Selasa (5/5).
Cik Ujang menyampaikan Sumsel tidak boleh tertinggal dari Pulau Jawa dalam pembangunan infrastruktur, khususnya jalan tol.
Menurutnya, konektivitas darat yang baik sangat penting untuk mendukung mobilitas masyarakat serta mendorong pertumbuhan ekonomi daerah.
“Provinsi Sumsel jangan sampai tertinggal pembangunannya dengan Pulau Jawa, terutama dalam pembangunan jalan tol yang bisa diakses dari berbagai wilayah,” tegasnya.
Dia mengungkapkan pembangunan ruas tol Betung–Tempino hingga kini belum rampung akibat kendala pembebasan lahan. Padahal, masyarakat sangat berharap ruas tersebut dapat segera beroperasi secara optimal, terutama saat musim mudik Lebaran.
“Ruas ini sebenarnya sudah bisa dilalui, namun masih terdapat sejumlah kendala yang menyulitkan pengguna jalan,” ujarnya.
Cik Ujang menargetkan dalam waktu tiga hingga enam bulan ke depan ruas tol tersebut sudah dapat difungsikan secara maksimal dengan dukungan seluruh pihak terkait.
“Saya berharap sekitar bulan November pembangunan ruas tol ini dapat diselesaikan,” katanya.
Wakil Gubernur Sumatera Selatan (Sumsel) H. Cik Ujang menghadiri Rapat Koordinasi Percepatan Pembangunan Jalan Tol Trans Sumatera ruas Betung–Tempino–Jambi
Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News
- 3 Jemaah Haji Asal Sumsel Dirawat di Arab Saudi, Mengalami Dehidrasi hingga Jantung
- Banjir Melanda 3 Desa di OKU, 151 Rumah Terendam
- Sumsel Surplus Beras, Herman Deru Dapat Apresiasi dari Menko Zulhas
- Gubernur Herman Deru Genjot Operasional PSEL Palembang, Progres Tembus 83%
- Banjir Merendam Ratusan Rumah Warga di OKU Sumsel, BPBD Sampaikan Imbauan Penting Ini
- Perkuat Pemberdayaan Keluarga, Wabup Ogan Ilir Hadiri Puncak HKG PKK ke-54