Wagub Sumsel: Operasi Pasar Murah Jadi Bukti Gotong Royong Kendalikan Harga & Inflasi

jpnn.com, PALEMBANG - Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan (Pemprov Sumsel) kembali menggelar Operasi Pasar Murah (OPM) sebagai upaya menekan inflasi sekaligus meringankan beban masyarakat.

Kegiatan yang dibuka secara langsung oleh Wakil Gubernur Sumsel Cik Ujang itu berlangsung di Terminal Perumnas Sako, Palembang, Kamis (18/9).

Wagub Cik Ujang dalam sambutannya menegaskan keberhasilan menjaga stabilitas harga tidak dapat dilakukan sendiri oleh pemerintah.

Menurutnya, diperlukan sinergi dengan seluruh pihak, mulai dari lembaga keuangan, BUMN, BUMD, distributor, hingga masyarakat.

“Tanpa kebersamaan dan gotong royong, pengendalian harga dan inflasi tidak akan berjalan maksimal,” kata Wagub Cik Ujang dalam keterangannya, Jumat (19/9).

Dia menyampaikan apresiasi kepada Bank Indonesia, Bulog, serta semua mitra yang telah berperan besar dalam menyukseskan kegiatan tersebut.

Kolaborasi, menurut Wagub Cik Ujang, menjadi kekuatan utama menghadapi tantangan ekonomi.

Selain menghadirkan sembako dengan harga subsidi, kegiatan ini juga menjadi sarana memperkuat ketahanan pangan di tingkat rumah tangga.