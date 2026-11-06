Wagub Taj Yasin Minta Baznas-Lazismu Bersinergi Ikut Mengentaskan Kemiskinan
jpnn.com, SEMARANG - Wakil Gubernur Jawa Tengah Taj Yasin Maimoen meminta Badan Amil Zakat Nasional (Baznas) dan Lembaga Amil Zakat, Infak, dan Sedekah Muhammadiyah (Lazismu) memperkuat sinergi dalam mengentaskan kemiskinan dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat.
Menurutnya, kolaborasi antarlembaga pengelola zakat, baik pemerintah maupun swasta, penting agar dana umat dapat memberikan manfaat lebih luas dan berkelanjutan.
"Ini saya berharap ada kolaborasi, ada sinergi sehingga kesejahteraan itu benar-benar berdampak,” kata Taj Yasin seusai acara Muhammadiyah Zakat Summit 2026 di Radjawali Semarang Cultural Center, Kota Semarang pada Jumat, 6 November 2026.
Tokoh yang akrab disapa Gus Yasin itu menilai pengelolaan dana zakat tidak cukup hanya berorientasi pada penyaluran bantuan.
Pengelola zakat perlu memastikan dana yang dihimpun dapat dimanfaatkan secara produktif, tepat sasaran, dan memberikan dampak jangka panjang bagi penerima manfaat.
Dia berpesan kepada para pimpinan dan pengurus Lazismu agar memperhatikan kebermanfaatan program secara detail, termasuk memastikan dana yang disalurkan mampu berkembang dan memberikan nilai tambah bagi masyarakat.
Taj Yasin juga mengapresiasi berbagai program Lazismu yang dinilai mampu menjawab persoalan sosial masyarakat. Salah satunya program Water Care di Kabupaten Sragen yang membantu mengatasi persoalan kekeringan melalui penyediaan air siap minum.
Menurutnya, program tersebut dapat menjadi contoh kolaborasi antara lembaga zakat dan pemerintah dalam menangani persoalan mendasar masyarakat.
Wagub Jateng Taj Yasin meminta Baznas dan Lembaga Amil Zakat, Infak, dan Sedekah Muhammadiyah (Lazismu) memperkuat sinergi dalam mengentaskan kemiskinan.
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