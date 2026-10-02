Wagub Taj Yasin Minta Forum Anak Jateng Aktif Jadi Pelopor Perubahan Menuju Indonesia Emas 2045

jpnn.com, SEMARANG - Wakil Gubernur Jawa Tengah Taj Yasin Mimoen menegaskan pentingnya peran Forum Anak Jawa Tengah sebagai pelopor perubahan menuju Indonesia Emas 2024 sekaligus pelapor untuk melindungi teman sebaya dari berbagai persoalan sosial.

Hal itu disampaikan Taj Yasin saat saat membuka Konferensi Forum Anak Jawa Tengah 2026 di Aula Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BPSDMD) Jawa Tengah pada Jumat, 2 Oktober 2026.

Menurut dia, Anak-anak tidak hanya menyampaikan aspirasi, tetapi juga ikut menjaga dan melindungi teman sebayanya.

"Harus memapu menjadi pelopor untuk perubahan menuju Indonesia emas, menuju kualitas sumber daya manusianya, dan sekaligus menjadi pelapor untuk melindungi teman-teman kita. Baik itu dari putus sekolah, dari pernikahan dini, dan dari kekerasan-kekerasan yang ada di lingkungan anak-anak,” kata Taj Yasin.

Menurutnya, keberadaan Forum Anak selama ini telah membantu pemerintah dalam menyuarakan berbagai persoalan anak. Salah satunya dalam mengampanyekan pentingnya pendidikan sekaligus mencegah perkawinan usia anak.

Tokoh yang akrab disapa Gus Yasin itu mengatakan, keberanian anak untuk menyuarakan pilihan melanjutkan pendidikan menjadi salah satu bentuk perubahan yang perlu terus diperkuat.

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“Dengan adanya forum anak, sekarang banyak yang berani menyuarakan. Kami enggak nikah dulu, Pak. Kami masih pengin melanjutkan pendidikan,” ujarnya.

Dia juga meminta Forum Anak aktif terlibat dalam proses pembangunan. Menurut Taj Yasin, pemerintah membutuhkan masukan langsung dari anak agar kebijakan yang disusun turut menjawab kebutuhan mereka.