jpnn.com, SEMARANG - Wakil Gubernur (Wagub) Jawa Tengah Taj Yasin Maimoen meminta program pemerintah dengan nilai ekonomi besar turut memperkuat pelaku usaha lokal, bukan sekadar menciptakan pasar yang dinikmati pengusaha dari luar daerah.

Oleh karena itu, akses permodalan perlu diperluas agar pengusaha daerah mampu mengambil peluang dari berbagai program pemerintah, sehingga perputaran ekonomi tidak justru dinikmati pelaku usaha dari luar daerah.

“Perlu dilihat, apakah yang mengajukan untuk perputaran ekonominya itu orang asli daerah tersebut enggak?,” kata Taj Yasin saat mewakili Gubernur Ahmad Luthfi membuka Workshop Penguatan Kapasitas Analis Potensi Ekonomi Daerah bagi Tim Percepatan Akses Keuangan Daerah (TPAKD) se-Jawa Tengah dan DIY di Gedung Gradhika Bhakti Praja, Semarang, Kamis, 19 November 2026.

Tokoh yang akrab disapa Gus Yasin itu mencontohkan kebutuhan pasokan telur dan ayam untuk Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG).

Pemerintah Provinsi Jawa Tengah menginginkan kebutuhan tersebut dipenuhi peternak dari daerah masing-masing, sehingga program yang berjalan turut menggerakkan usaha masyarakat setempat.

“SPPG yang ada di Jawa Tengah harus beli telur dan ayamnya dari peternak. Ayam, daging, dan petelur dari daerahnya masing-masing. Ini supaya muter,” ujarnya.

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Walakin, tingginya permintaan belum sepenuhnya dapat dipenuhi peternak lokal. Keterbatasan pendanaan membuat mereka kesulitan meningkatkan kapasitas produksi. Walhasil, kondisi itu membuka peluang bagi pengusaha besar dari luar daerah untuk mengambil pasokan.

Makanya, lanjut Yasin, persoalan tersebut perlu menjadi perhatian TPAKD. Pendampingan tidak cukup hanya dilakukan kepada usaha yang sudah mapan dan dikenal lembaga keuangan, tetapi juga harus menyasar pelaku usaha lokal yang memiliki potensi berkembang namun terkendala modal.