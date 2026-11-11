Wagub Taj Yasin Pastikan Penanganan Cepat Dampak Puting Beliung di Blora dan Grobogan

jpnn.com, JAKARTA - Wakil Gubernur Jawa Tengah Taj Yasin Maimoen memastikan penanganan dan pendampingan terhadap warga terdampak bencana angin puting beliung di Kabupaten Blora dan Grobogan terus berlanjut.

Sejak kejadian, Pemprov Jateng telah menginstruksikan sejumlah organisasi perangkat daerah (OPD) untuk bergerak cepat menyalurkan bantuan logistik dan membantu penanganan korban.

Taj Yasin mengatakan Gubernur Jawa Tengah Ahmad Luthfi langsung menginstruksikan jajaran OPD agar melakukan penanganan dan pendampingan kepada masyarakat terdampak.

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Instruksi tersebut segera ditindaklanjuti oleh BPBD, Dinas Sosial, dan Dinas Ketahanan Pangan Provinsi Jawa Tengah.

"Setelah kejadian saya langsung menyimak, Pak Gubernur, menginstruksikan untuk penanganan lalu pendampingan terhadap korban. Hari itu pun dari Dinas Sosial, dari BPBD itu sudah mengirim logistik langsung kepada masyarakat dan diterima dan ini akan berkelanjutan," kata Taj Yasin saat ditemui di Jakarta, Rabu, 11 November 2026.

Sejumlah bantuan logistik yang telah disalurkan oleh Dinas Sosial, Dinas Katahanan Pangan (Dishanpan), dan Badan Penanggulangan Bencana Jateng, meliputi paket sembako, paket Kesehatan, selimut, matras, beras, tenda gulung, family kit, dan lainnya.

Tokoh yang akrab disapa Gus Yasin itu menjelaskan, dirinya belum dapat mendatangi langsung lokasi bencana karena tengah menjalankan tugas di luar daerah.

Meski demikian, Pemprov Jateng telah mendelegasikan kepala OPD terkait untuk memastikan penanganan di lapangan.