Wagub Taj Yasin Sampaikan Upaya Pemprov Jateng dalam Mewujudkan Transparansi Publik

jpnn.com, JAKARTA - Wakil Gubernur Jawa Tengah Taj Yasin Maimoen menegaskan keterbukaan informasi publik menjadi bagian penting dalam penyelenggaraan pemerintahan.

Melalui berbagai kanal informasi dan layanan digital, Pemerintah Provinsi Jawa Tengah berupaya memudahkan masyarakat mengakses informasi sekaligus mengetahui program dan pelayanan yang dijalankan pemerintah.

Hal itu disampaikan Taj Yasin saat mewakili Gubernur Jawa Tengah Ahmad Luthfi dalam Uji Publik Keterbukaan Informasi Badan Publik Tahun 2026 di Grand Mercure Kemayoran, Jakarta, Rabu, 11 November 2026.

Menurutnya, keterbukaan informasi tidak hanya menjadi tanggung jawab badan pengawas, tetapi juga membutuhkan keterlibatan masyarakat. Partisipasi publik diperlukan agar masyarakat dapat ikut mengawasi program dan pekerjaan pemerintah.

"Pengawasan itu juga dilakukan bukan hanya pengawas-pengawas saja, tetapi masyarakat juga perlu ikut andil dalam melakukan pengawasan," kata dia.

Pemprov Jateng terus mengembangkan berbagai akses informasi melalui sejumlah layanan digital. Salah satunya aplikasi PPID Mobile yang memungkinkan masyarakat memperoleh informasi publik, mengajukan keberatan, serta berpartisipasi dalam pengawasan penyelenggaraan pemerintahan.

Di sektor kesehatan, keterbukaan informasi juga diterapkan melalui aplikasi RSMS Online milik RSUD Prof. Dr. Margono Soekarjo. Melalui layanan tersebut, masyarakat dapat mengakses informasi pendaftaran online, jadwal klinik, dokter, ketersediaan tempat tidur, hingga fasilitas rumah sakit.

Selain menyediakan akses informasi, Pemprov Jateng juga memperkuat literasi keterbukaan informasi melalui berbagai kegiatan yang melibatkan pemerintah kabupaten/kota, organisasi perangkat daerah, hingga lembaga pengawasan. Upaya tersebut menjadi bagian dari penguatan tata kelola pemerintahan yang responsif, kolaboratif, dan berintegritas.