Wagub Taj Yasin Siapkan Rorak untuk Pulihkan Ekologi Gunung Muria

jpnn.com, KUDUS - Wakil Gubernur Jawa Tengah Taj Yasin Maimoen menyiapkan sejumlah langkah untuk memulihkan fungsi ekologis Gunung Muria.

Upaya tersebut dilakukan menyusul penyusutan kawasan hutan yang berdampak pada ketersediaan air dan meningkatkan ancaman banjir di wilayah sekitarnya.

Salah satu langkah yang disiapkan adalah pembangunan rorak atau lubang resapan air di kawasan hutan.

Infrastruktur sederhana ini diharapkan mampu menahan limpasan air hujan agar tidak langsung mengalir ke wilayah hilir, sekaligus meningkatkan peresapan air ke dalam tanah untuk membantu menjaga ketersediaan sumber mata air.

"Kalau menunggu pohon itu 10 tahun, kalau bikin rorak kan tidak butuh 1 tahun. Jangka pendek itu, di samping nanti menyuburkan tanaman," kata Taj Yasin saat berdiskusi dengan Komunitas Pegiat Konservasi Alam (Peka) Muria di Desa Colo, Kabupaten Kudus, Rabu, 4 November 2026.

Dia menyoroti dampak kerusakan kawasan Gunung Muria terhadap tiga kabupaten penyangga, yakni Kudus, Jepara, dan Pati. Dalam dua tahun terakhir, wilayah tersebut mengalami sejumlah kejadian banjir hingga longsor.

Gunung Muria memiliki 11 aliran sungai yang berperan penting bagi kawasan di sekitarnya.

Menurut Taj Yasin, upaya konservasi perlu dilakukan untuk memperlambat aliran air dari kawasan hulu sekaligus menjaga keberlangsungan sumber mata air.