Wahai Begal Bersenjata Samurai di Flyover Kopo, Kalian Tidak Akan Tenang!

jpnn.com, BANDUNG - Nahas dialami seorang pengendara motor di kawasan Flyover Kopo, Kecamatan Bojongloa Kidul, Kota Bandung, Selasa (14/7).

Korban kehilangan motornya dan mengalami luka akibat aksi begal sadis oleh orang tak dikenal.

Kanit Reskrim Polsek Bojongloa Kidul Iptu Wawan Sofyan mengatakan kasus itu tengah dalam proses penyelidikan.

"Lagi diselidiki," kata Wawan saat dikonfirmasi, Selasa (14/7/2026).

Berdasarkan pemeriksaan awal, korban saat itu tengah melintas di jalan layang Kopo.

Tiba-tiba dua orang yang menaiki satu sepeda motor memepet korban.

Baca Juga: Penangkapan Begal di Banyuasin Diwarnai 3 Kali Tembakan

Dalam melancarkan aksinya, pelaku menggunakan senjata tajam untuk mengancam korban.

Dia menyebut korban mengalami luka sayatan tajam di bagian tangan dan kaki.