Wahai Bobotoh, Igor Tolic Bilang Garudayaksa Vs Persib Gambaran Nyata Sepak Bola Indonesia
jpnn.com - BOGOR - Persib Bandung menang atas Garudayaksa FC dengan skor 2-1 pada pertandingan pekan ketujuh BRI Super League 2026/2027 di Stadion Pakansari, Kabupaten Bogor, Minggu (25/10) malam.
Pelatih Persib Bandung Igor Tolic memuji dukungan Bobotoh yang memberikan energi tambahan bagi para pemain pada laga tersebut.
Seusai pertandingan, Igor Tolic mengatakan dukungan suporter yang terus mengalir hingga akhir laga menjadi motivasi tambahan bagi para pemain untuk mengamankan tiga poin.
"Mereka mendukung kami hingga akhir dengan energi yang sangat positif. Stadion penuh dan saya pikir inilah gambaran nyata sepak bola Indonesia, memang seharusnya seperti ini," kata Igor.
Menurut dia, atmosfer pertandingan di Stadion Pakansari menunjukkan pentingnya dukungan suporter dalam membangkitkan semangat para pemain, terutama ketika pertandingan berlangsung ketat.
Dia menilai hubungan positif antara pemain dan pendukung turut memberikan dorongan bagi Persib untuk terus berjuang hingga menit-menit akhir pertandingan.
"Ketika semuanya terhubung, energi yang baik itu dirasakan para pemain dan mereka memberikan sesuatu yang lebih. Pada akhirnya kami mencetak gol untuk menang dan meraih tiga poin," ujarnya.
Persib memastikan kemenangan dramatis melalui gol Adam Alis pada masa tambahan waktu babak kedua setelah kedua tim sempat bermain imbang 1-1.
Igor Tolic memuji dukungan Bobotoh yang memberikan energi tambahan bagi para pemain Persib Bandung pada laga tersebut.
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