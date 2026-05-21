Wahai Bobotoh, Jangan Turun ke Lapangan Jika Persib Juara!

jpnn.com - Komisaris PT Persib Bandung Bermartabat (PBB), Umuh Muchtar, melontarkan peringatan keras kepada Bobotoh menjelang laga penentuan juara Persib Bandung kontra Persijap Jepara di Stadion GBLA, Sabtu (23/5/2026).

Dia meminta suporter tidak nekat turun ke lapangan. Menurut Umuh, momen bersejarah Persib mengejar hattrick juara jangan sampai ternoda aksi yang merugikan tim sendiri.

Sosok bos Persib itu mengingatkan Bobotoh untuk tetap menjaga ketertiban, termasuk bagi suporter yang tidak memiliki tiket agar tidak memaksakan masuk stadion.

"Persib tinggal sedikit lagi menuju juara. Saya mohon Bobotoh jangan turun ke lapangan, jangan sampai merusak suasana dan hajat besar kita sendiri," tegas Umuh saat ditemui di kediamannya di Tanjungsari, Sumedang, Rabu (19/5/2026).

Pria 77 tahun itu menilai aksi invasi lapangan bukan hanya mencoreng citra Bobotoh, tetapi juga bisa berdampak buruk bagi Persib. Dia menyoroti potensi kerusakan fasilitas stadion hingga terganggunya agenda perayaan juara yang sudah dipersiapkan.

Umuh juga mengingatkan tindakan merusak fasilitas stadion seperti mencabut tiang gawang sama sekali tidak mencerminkan kedewasaan suporter.

"Turun ke lapangan itu tidak bagus dan tidak terpuji. Jangan sampai merusak aset kita sendiri hanya karena euforia," lanjutnya.

Tak hanya itu, Umuh secara khusus meminta para pemain diberikan ruang untuk beristirahat usai pertandingan. Pasalnya, sehari setelah laga kontra Persijap, Persib dijadwalkan menggelar pawai kemenangan bersama ribuan pendukungnya.