Wahai Calon Pelamar CPNS 2026, Silakan Simak Penjelasan Menteri Rini
jpnn.com - JAKARTA – Pemerintah akan membuka seleksi CPNS 2026 yang tahapannya akan dimulai pada November ini.
Adapun jumlah formasi CPNS 2026 yang dibuka mencapai sekitar 150 ribu.
“Yang dibuka mungkin, kami sedang menghitung ulang lagi, mungkin sekitar 150 ribuan,” kata Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB) Rini Widyantini saat dikonfirmasi wartawan di kantor Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian, Jakarta, Senin (9/11).
Menteri Rini menjelaskan seleksi CPNS kali ini difokuskan untuk memenuhi kebutuhan sumber daya manusia (SDM) dalam mendukung Program Hasil Terbaik Cepat (PHTC) atau program prioritas Presiden Prabowo Subianto.
Dia mencontohkan program prioritas tersebut di antaranya Sekolah Unggul Garuda, Sekolah Rakyat terintegrasi, serta kebutuhan tenaga polisi hutan.
Menurutnya, formasi CPNS 2026 akan tersebar di seluruh instansi pemerintah sesuai dengan kebutuhan program prioritas Presiden Prabowo.
Perincian kebutuhan tiap instansi sejauh ini masih dalam pembahasan pemerintah.
Pembahasan itu juga mencakup syarat minimal pendidikan untuk formasi yang akan dibuka nanti.
Jumlah formasi CPNS 2026 yang dibuka mencapai sekitar 150 ribu yang difokuskan untuk mendukung program prioritas Presiden Prabowo.
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