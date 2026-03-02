Wahai Guru Belum Berijazah S1, Pengin Mendapat Tunjangan 1 Kali Gapok, kan? Baca nih
jpnn.com - JAKARTA - Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah (Kemendikdasmen) menyiapkan beasiswa S1 untuk 150 ribu guru belum sarjana.
Kuota beasiswa untuk guru tersebut memelesat jauh dibandingkan 2024.
Sekretaris Jenderal Kemendikdasmen Suharti mengatakan, pemerintah konsisten meningkatkan kesejahteraan guru dan kompetensinya.
Tercatat lebih dari 200 ribu guru belum berijazah sarjana, sehingga belum memenuhi ketentuan UU Guru dan Dosen.
Tahun 2024, Kemendikdasmen baru membiayai pendidikan S1 bagi 12.500 guru.
"Untuk guru-guru yang sampai saat ini masih belum S1/D4, kami siapkan beasiswa S1, bahkan dari tahun 2024, yaitu sekitar 12.500," kata Sekjen Suharti dalam Dialog Kebijakan Kemendikdasmen bersama Fortadik di Tangerang Selatan, Senin (2/3/2026).
Tahun ini, lanjutnya, tersedia kuota beasiswa untuk 150 ribu guru.
Sayangnya, sampai saat ini kuota beasiswa tersebut belum terpenuni.
Data resmi kemendikdasmen menunjukkan masih ada sekitar 200 ribu guru belum punya ijazah sarjana.
