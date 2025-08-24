Wahai Noel, Amnesti dari Presiden Tak Semudah Itu

jpnn.com - Pakar hukum Universitas Islam Sultan Agung (Unissula) Semarang Prof Jawade Hafidz mengomentari permohonan amnesti yang disampaikan mantan Wakil Menteri Ketenagakerjaan (Wamenaker) Immanuel Ebenezer Gerungan a.k.a Noel.

Menurut Prof Jawade Hafidz, permohonan dari Noel yang ditetapkan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) sebagai tersangka pemerasan sertifikasi K3 terlalu dini.

"Saya kira yang bersangkutan minta amnesti terlalu dini, ya," kata Dekan Fakultas Hukum Unissula itu, di Semarang, Sabtu (23/8/2025).

Dia mengatakan amnesti memang merupakan hak prerogatif presiden, tetapi tidak bisa digunakan secara sembarangan tanpa pertimbangan, dan dasar yang kuat.

"Amnesti itu yang punya kewenangan hanyalah seorang presiden sebagai kepala negara. Dan amnesti, abolisi, rehabilitasi, dan grasi tidak boleh digunakan semudah itu," tuturnya.

Dia mengakui Presiden Prabowo Subianto baru saja memberikan abolisi kepada Thomas Trikasih Lembong dan amnesti kepada Hasto Kristiyanto yang terseret perkara rasuah.

Namun, kata dia, Noel tidak bisa menyamakan kasus yang dihadapinya dengan perkara Tom Lembong dan Hasto hingga mereka mendapatkan abolisi dan amnesti.