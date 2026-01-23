Wahai Pejabat Kemenkeu, Siap-siap Rekeningnya Bakal Dipelototi Purbaya

jpnn.com, JAKARTA - Menteri Keuangan (Menkeu) Purbaya Yudhi Sadewa mengaku bakal memantau aktivitas rekening pejabat di Kementerian Keuangan.

Hal itu dilakukan Purbaya untuk mencegah terjadinya penyelewengan yang dilakukan oleh oknum pejabat Kemenkeu.

Purbaya menyatakan dirinya memiliki akses terhadap rekening seluruh pejabat di bawah kepemimpinannya.

Namun, pengawasan hanya akan dilakukan terhadap pegawai tingkat eselon I sampai eselon III.

“Saya punya akses (ke rekening) pejabat saya, semuanya. Tapi yang saya periksa sampai eselon III,” kata Purbaya dikutip Jumat (23/1).

Pemeriksaan harta kekayaan dan aset pejabat Kemenkeu juga mencakup Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LKHPN) serta data pembanding lain dari tahun ke tahun.

Untuk eselon I, menurut Purbaya, kebanyakan pejabat memiliki jejak transaksi yang cenderung wajar.

Dia menduga hal ini dipengaruhi oleh keterampilan mereka di bidang keuangan.